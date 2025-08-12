  • Спортс
  • У Заболотного 0 голов в 5 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление
У Заболотного 0 голов в 5 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление

Антон Заболотный не забил за «Спартак» в первых пяти матчах.

«Спартак» принимает «Динамо» Махачкала в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, второй тайм). 34-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Таким образом, Антон совершил лишь одно результативное действие после перехода в «Спартак» в пяти матчах Мир РПЛ и Кубка – он отдал голевой пас в кубковой игре с «Ростовом» (2:0). В той игре он также заработал пенальти.

Напомним, что в матче Премьер-лиги «Спартак» – «Балтика» (0:3) Заболотный был удален на 11-й минуте.

Подробная статистика выступлений бывшего нападающего «Зенита», ЦСКА и «Химок» доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
