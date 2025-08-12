Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)

Люка Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ».

23-летнего голкипера приобрели у «Лилля» за 40+15 млн евро.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма не вошел в заявку «ПСЖ » на матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом». Сообщалось, что итальянец точно не продлит контракт, истекающий в 2026 году, и покинет команду этим летом или через год в качестве свободного агента.

Как передает журналист Фабрис Хокинс, Доннарумму подталкивают к уходу из «ПСЖ». В этом сезоне первым номером команды будет Шевалье .

Ранее появилась информация , что Матвей Сафонов не хочет покидать парижский клуб. Российский вратарь отказался от предложенных вариантов.