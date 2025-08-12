  • Спортс
  • Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)
Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)

Люка Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ».

23-летнего голкипера приобрели у «Лилля» за 40+15 млн евро. 

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма не вошел в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом». Сообщалось, что итальянец точно не продлит контракт, истекающий в 2026 году, и покинет команду этим летом или через год в качестве свободного агента. 

Как передает журналист Фабрис Хокинс, Доннарумму подталкивают к уходу из «ПСЖ». В этом сезоне первым номером команды будет Шевалье.

Ранее появилась информация, что Матвей Сафонов не хочет покидать парижский клуб. Российский вратарь отказался от предложенных вариантов. 

Кто выиграет Суперкубок Европы?529 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
