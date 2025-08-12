  • Спортс
  Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдут ответные матчи.

Киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Пафосом», «Кайрат» – со «Слованом» из Братиславы, «Фенербахче» примет «Фейеноорд», «Бенфика» сыграет с «Ниццей». 

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

12 августа 16:00, им. Тофика Бахрамова
Карабах
Не начался
Шкендия-79

Первый матч: 1:0

12 августа 17:00, Alphamega Stadium
Пафос
Не начался
Динамо Киев

Первый матч: 1:0

12 августа 17:00, Паркен
Копенгаген
Не начался
Мальме

Первый матч: 0:0

12 августа 17:00, Доосан-Арена
Виктория Пльзень
Не начался
Рейнджерс

Первый матч: 0:3

12 августа 17:00, Шюкрю Сараджоглу
Фенербахче
Не начался
Фейеноорд

Первый матч: 1:2

12 августа 17:30, Ян Брейдель
Брюгге
Не начался
Ред Булл

Первый матч: 1:0

12 августа 18:15, Национальный стадион
Слован Б
Не начался
Кайрат

Первый матч: 0:1

12 августа 18:15, Групама Арена
Ференцварош
Не начался
Лудогорец

Первый матч: 0:0

12 августа 19:00, Райко Митич
Црвена Звезда
Не начался
Лех

Первый матч: 3:1

12 августа 19:00, Эштадиу да Луш
Бенфика
Не начался
Ницца

Первый матч: 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
