Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдут ответные матчи.
Киевское «Динамо» сыграет в гостях с «Пафосом», «Кайрат» – со «Слованом» из Братиславы, «Фенербахче» примет «Фейеноорд», «Бенфика» сыграет с «Ниццей».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
12 августа 16:00, им. Тофика Бахрамова
Не начался
Первый матч: 1:0
12 августа 17:00, Alphamega Stadium
Не начался
Первый матч: 1:0
12 августа 17:00, Паркен
Не начался
Первый матч: 0:0
12 августа 17:00, Доосан-Арена
Не начался
Первый матч: 0:3
12 августа 17:00, Шюкрю Сараджоглу
Не начался
Первый матч: 1:2
12 августа 17:30, Ян Брейдель
Первый матч: 1:0
12 августа 18:15, Национальный стадион
Первый матч: 0:1
12 августа 18:15, Групама Арена
Не начался
Первый матч: 0:0
12 августа 19:00, Райко Митич
Не начался
Первый матч: 3:1
12 августа 19:00, Эштадиу да Луш
Первый матч: 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
