«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
«Зенит» сыграет против «Рубина» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 15:30, Стадион Санкт-Петербург
Что «Спартаку» делать со Станковичем?33439 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
