«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Зенит» сыграет против «Рубина» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России