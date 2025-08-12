«Акрон» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется 16:15
«Акрон» примет ЦСКА в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 13:15, Самара-Арена
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
