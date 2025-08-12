3

«Акрон» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется 16:15

«Акрон» примет ЦСКА в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 13:15, Самара-Арена
Акрон
Не начался
ЦСКА

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Что «Спартаку» делать со Станковичем?33439 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
