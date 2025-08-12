«В определенных частях тела Аршавина может быть жарко». «БроукБойз» представили Смолова, который сыграет за медиаклуб в Кубке России

Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«Майка футбольного клуба «БроукБойз» на Кубок России. «Здесь будет жарко» (читает надпись на рукаве), потому что с Федором Смоловым всегда жарко. Особенно жарко может быть в каких-то определенных частях тела Андрея Аршавина, который понимает, что Смолов его догонит [в «Клубе 100»], а потом это придется как-то комментировать.

Он совсем скоро начнет тренироваться. Мы против того, чтобы игроки такого уровня получали травмы. Федя уже сыграл в ЛФЛ. Надеемся, что Федя сыграет [за «БроукБойз»] не один матч», – сказал президент команды Дмитрий Егоров в эфире подкаста «Смол FM».

Ранее Егоров предложил Смолову сыграть за его команду в Фонбет Кубке России, чтобы обогнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола. Смолов ответил: «Классное предложение. Я готов рассмотреть». В шоу отдельно проговорили, что Федор точно пропустит первый раунд турнира из-за поездки.

После победы «БроукБойз» в первом раунде Кубка России над «Орлом» (3:2) Смолов выложил пост с футболкой «Броуков» и подписью «Here we go». Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158.

Фото: ютуб-канал BetBoom Sports