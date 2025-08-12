Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль». «Ньюкасл» может отпустить шведа лишь в случае подписания двух форвардов
Александер Исак съехал из своего дома, добиваясь ухода из «Ньюкасла».
По информации The Times, нападающий покинул дом, в котором жил с момента перехода в «Ньюкасл» в 2022 году. Владелец недвижимости уже начал поиск новых арендаторов.
Сообщается, что Исак решил покинуть «Ньюкасл» в июле – незадолго до этого агенты игрока прервали переговоры с клубом о новом контракте, и швед отклонял все предложения.
Форвард больше не намерен играть за «Ньюкасл», однако руководство клуба по-прежнему отказывается отпускать Исака и не позволит ему форсировать переход в «Ливерпуль». Ситуация может измениться, если до закрытия трансферного окна клуб подпишет двух нападающих. В частности, «Ньюкасл» ведет переговоры с «Брентфордом» о подписании Йоана Висса.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» оценивает Исака в 150 млн фунтов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
