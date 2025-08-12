Степанова – военкору Коцу на пост о выступлениях в нейтральном статусе: «Руководство страны все проанализировало и посчитало это верным»

Лыжница Вероника Степанова ответила военкору Коцу на пост о нейтральном статусе.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц считает, что спортсмены, выступающие в нейтральном статусе в нынешних условиях, готовы ради собственных карьерных интересов поступиться национальной принадлежностью.

«Я во многом с уважаемым Александром Коцом согласна. Вообще и здесь, в частности. Александр Игоревич, к слову, дальневосточник и сын известного спортивного журналиста, в спорте понимает получше большинства нынешних его коллег.

Но и не возразить не могу.

Все спортсмены – актеры развлекательного жанра. Если руководство страны считает в нынешней обстановке, на нынешних условиях необходимым дать народу возможность попереживать за отечественных спортсменов – значит, руководство все проанализировало и посчитало это верным.

В отличие от теннисистов, лучшие пловцы – как и лыжники, биатлонисты и т.д. – сотрудники государственной организации, ЦСП сборных команд России. Не выполнять прямое указание, скажем, главного редактора, было бы странным для журналиста, разве нет?

Но я за продолжение достойной, уважительной дискуссии по поднятому вопросу. Мы едины в том, что российские спортсмены должны побеждать под российским флагом, чтобы звучал наш гимн. А вот как к этому прийти – давайте обсуждать», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.