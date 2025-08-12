«Спартак» на 87-й пропустил с пенальти за удар Солари ногой в грудь защитнику «Махачкалы» Сундукову
Пабло Солари стал виновником пенальти в ворота «Спартака».
Полузащитник красно-белых на 85-й минуте матча FONBET Кубка России попытался выбить мяч из своей штрафной после навеса «Динамо» Махачкала и попал ногой в грудь защитнику Темиркану Сундукову, не заметив его.
Главный судья Владислав Целовальников назначил одиннадцатиметровый, который реализовал форвард махачкалинцев Гамид Агаларов – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
