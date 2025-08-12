«Спартак» на 87-й пропустил с пенальти за удар Солари ногой в грудь защитнику «Махачкалы» Сундукову

Пабло Солари стал виновником пенальти в ворота «Спартака».

Полузащитник красно-белых на 85-й минуте матча FONBET Кубка России попытался выбить мяч из своей штрафной после навеса «Динамо » Махачкала и попал ногой в грудь защитнику Темиркану Сундукову , не заметив его.

Главный судья Владислав Целовальников назначил одиннадцатиметровый, который реализовал форвард махачкалинцев Гамид Агаларов – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»