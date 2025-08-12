МОК о встрече Путина и Трампа: «Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских атлетов»

В МОК заявили, что будут следить за встречей Путина и Трампа.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

«Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов», – отметили в Международном олимпийском комитете.

В марте 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Сейчас россияне выступают на международной арене в нейтральном статусе. Командные виды к турнирам не допускаются.