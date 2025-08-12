«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Спартак» примет «Динамо» Махачкала во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене».
«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 17:45, Лукойл Арена
Не начался
