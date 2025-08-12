«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Спартак» примет «Динамо» Махачкала во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене».

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России