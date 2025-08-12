«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)

«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки тренера на украинца Забарного.

Парижский клуб приобрел защитника «Борнмута» и сборной Украины Илью Забарного за 67 миллионов евро с учетом бонусов. Сообщалось, что с его приходом «Пари Сен-Жермен » может продать купленного год назад у «Краснодара» за 20 млн вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, решение о расставании с голкипером связано с желанием минимизировать имиджевые и политические риски после подписания первого украинца в истории клуба.

«Забарный – один из тех, кого Энрике очень хотел заполучить. «ПСЖ» сделает все, чтобы он чувствовал себя как дома.

Однако украинцы очень бдительно относятся к спортивной символике с самого начала СВО. У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки будут сделаны в соучастии с Сафоновым. «ПСЖ» этого не хочет.

Прошлогодние 20 миллионов евро, которые заплатили за переход Сафонова, серьезно осложняют поиск покупателей. Это совершенно непозволительно для вратаря, который в прошлом сезоне был лишь номером 2», – отмечает источник», – сообщил источник.

Утверждалось, что Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже.

