Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
Матвей Сафонов не хочет покидать «ПСЖ».
Как пишет Le10sport.com со ссылкой на L’Equipe, клуб предлагал российскому вратарю варианты продолжения карьеры в других командах.
Сообщается, что Сафонов от них отказался. Матвею нравится Париж, он успешно адаптировался и неплохо освоил французский язык.
Тем не менее, вариант с переходом в другой клуб не исключен, так как россиянина может не устроить роль запасного.
Ранее парижане приобрели вратаря Люка Шевалье у «Лилля» за 40+15 миллионов евро.
Вчера стало известно, что клуб не включил Джанлуиджи Доннарумму в заявку на Суперкубок Европы. Утверждается, что клуб подталкивает итальянского голкипера к уходу.
При этом в команде есть еще один вратарь – 24-летний испанец Арнау Тенас.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Le10sport.com
