У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих в игровое время при Челестини. «Акрону» проиграли по пенальти
ЦСКА продлил серию без поражений в игровое время при Фабио Челестини.
Основное время матча армейцев с «Акроном» в FONBET Кубке России завершилось вничью – 1:1. Серию пенальти выиграли тольяттинцы.
Это был седьмой матч московского клуба под руководством нового тренера. Ранее ЦСКА одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.
17 августа клуб встретится в Мир РПЛ с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
