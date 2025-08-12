  • Спортс
  • У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих в игровое время при Челестини. «Акрону» проиграли по пенальти
4

ЦСКА продлил серию без поражений в игровое время при Фабио Челестини.

Основное время матча армейцев с «Акроном» в FONBET Кубке России завершилось вничью – 1:1. Серию пенальти выиграли тольяттинцы.

Это был седьмой матч московского клуба под руководством нового тренера. Ранее ЦСКА одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

17 августа клуб встретится в Мир РПЛ с «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
