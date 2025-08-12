Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
Лазарев, Федотов, Воронов покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Юноши
Произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени (12 августа), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Никита Сарновский
Вадим Воронов
Роман Хамзин
Макар Солодников
Эдуард Каратынян
Артем Федотов
Ильяс Халиуллин
Глеб Ковтун
Герман Ленков
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта станет известен позднее.
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
