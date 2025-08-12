  • Спортс
  • Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
9

Лазарев, Федотов, Воронов покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени (12 августа), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Никита Сарновский

Вадим Воронов

Николай Колесников

Роман Хамзин

Лев Лазарев

Макар Солодников

Эдуард Каратынян

Артем Федотов

Арсений Федотов

Ильяс Халиуллин

Глеб Ковтун

Герман Ленков

Михаил Алексахин

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта станет известен позднее.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
