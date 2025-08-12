«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной

«ПСЖ» хочет получить 50 млн евро за Джанлуиджи Доннарумму.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити » связался с парижанами, чтобы уточнить условия потенциального трансфера вратаря. Отмечается, что «горожане» считают требования «ПСЖ » завышенными, при этом сделка возможна лишь в случае ухода Эдерсона.

Также сообщается, что «Челси», об интересе которого стало известно ранее, не ведет работу над трансфером Доннаруммы , у которого остался один год по контракту с «ПСЖ».