«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
«ПСЖ» хочет получить 50 млн евро за Джанлуиджи Доннарумму.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» связался с парижанами, чтобы уточнить условия потенциального трансфера вратаря. Отмечается, что «горожане» считают требования «ПСЖ» завышенными, при этом сделка возможна лишь в случае ухода Эдерсона.
Также сообщается, что «Челси», об интересе которого стало известно ранее, не ведет работу над трансфером Доннаруммы, у которого остался один год по контракту с «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
