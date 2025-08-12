У Угальде 1 гол в 18 последних матчах за «Спартак»
Манфред Угальде не забивает с мая.
Нападающий вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России, но не сумел отличиться.
В 2025 году костариканцу удалось забить за клуб только дважды: в первом матче года (2 марта) и в последнем матче сезона-2024/25 (24 мая). Таким образом, в 18 последних играх за «Спартак» у него всего один гол.
В то же время в текущем году за Коста-Рику форвард забил 7 мячей в 7 играх.
