У Угальде 1 гол в 18 последних матчах за «Спартак»

Манфред Угальде не забивает с мая.

Нападающий вышел в стартовом составе «Спартака » на игру с «Динамо » Махачкала в FONBET Кубке России, но не сумел отличиться.

В 2025 году костариканцу удалось забить за клуб только дважды: в первом матче года (2 марта) и в последнем матче сезона-2024/25 (24 мая). Таким образом, в 18 последних играх за «Спартак» у него всего один гол.

В то же время в текущем году за Коста-Рику форвард забил 7 мячей в 7 играх.

