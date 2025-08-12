  • Спортс
  • «Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год – 8 поражений с финала Кубка России против ЦСКА в 1994-м
«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год – 8 поражений с финала Кубка России против ЦСКА в 1994-м

«Спартак» не побеждает в серии пенальти уже 31 год.

«Спартак» дома уступил «Динамо» Махачкала (1:1, пенальти – 3:4) в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Сегодня ворота «Спартака» защищал Илья Помазун. Удары с точки не реализовал хавбеки Даниил Зорин и Роман Зобнин, вратарь Давид Волк отбил оба удара.

Таким образом, красно-белые не могут одержать победу в серии пенальти в официальном матче с 1994 года, когда в финале Кубка России был обыгран ЦСКА (2:2, пенальти – 4:2).

С тех пор «Спартак» проиграл 8 серий пенальти подряд – в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м – «Зениту» (0:0, 2:4).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
