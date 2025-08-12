Хэмилтон имеет право продлить контракт с «Феррари» на 2027-й вне зависимости от результатов (GdS)
Gazzetta рассказала об опции продления в контракте Хэмилтона с «Феррари».
Соглашение Льюиса Хэмилтона с «Феррари» действует до конца 2026 года, однако может быть продлено на сезон-2027 со стороны гонщика, сообщает F1-Insider со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации итальянского издания, семикратный чемпион «Формулы-1» имеет право воспользоваться опцией продления вне зависимости от результатов и без учета мнения команды. В то же время журналисты утверждают, что Скудерия «останется с Хэмилтоном при любых раскладах».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
