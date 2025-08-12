У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители

Федора Чалова обокрали на пляже в Греции.

27-летний российский форвард, выступающий за ПАОК, в воскресенье отдыхал на пляже на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. Он оставил арендованный автомобиль на бесплатной парковке рядом с поселением Неа-Каликратия.

Преступники взломали машину и украли сумку Чалова, в которой были документы и 200 евро. Нападающий обратился в местный полицейский участок и заявил о краже.

Федор выступает за ПАОК с августа 2024 года после перехода из ЦСКА. Он забил 5 голов в 41 матче за клуб.

