  У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители

Федора Чалова обокрали на пляже в Греции.

27-летний российский форвард, выступающий за ПАОК, в воскресенье отдыхал на пляже на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. Он оставил арендованный автомобиль на бесплатной парковке рядом с поселением Неа-Каликратия.

Преступники взломали машину и украли сумку Чалова, в которой были документы и 200 евро. Нападающий обратился в местный полицейский участок и заявил о краже.

Федор выступает за ПАОК с августа 2024 года после перехода из ЦСКА. Он забил 5 голов в 41 матче за клуб.

Сезон Чалова в ПАОК – успех или провал? Объясняет Эльвин Керимов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ANT1
logoФедор Чалов
деньги
logoСборная России по футболу
logoПАОК
logoпремьер-лига Россия
происшествия
автомобили
logoЦСКА
logoвысшая лига Греция
