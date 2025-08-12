  • Спортс
  • Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты. Было бы хорошо собрать тренеров на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»
96

Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты. Было бы хорошо собрать тренеров на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»

Геннадий Орлов считает, что ужесточение лимита необходимо обсудить с тренерами.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

«Кто должен определять пропорции в лимите? Я убежден, что это должны делать специалисты футбола, и прежде всего практикующие тренеры. Они создают команды, воспитывают футболистов, готовят их – кому как не им знать всю эту историю и все трудности, которые сейчас есть? На их мнение и нужно опираться. Для этого есть исполком РФС. И любое решение, которое они примут, будет легитимным. А искусственно навязывать тот или иной формат со стороны – несерьезно.

У нас есть Газзаев – Кубок УЕФА выигрывал. Есть двукратные чемпионы страны Семин и Бердыев. У Олега Романцева девять золотых медалей. Обязательно стоит выслушать и действующих тренеров. Без иностранцев даже – пусть одни россияне выскажутся. Прежде чем принять предыдущий лимит, исполком РФС тоже опрашивал всех, проводил заседания.

Было бы хорошо собрать всех наших тренеров на конференции, чтобы они поделились своим видением, проблемами. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ. Примерно так и прошлый регламент по легионерам вырабатывался. Возможно, стоит пересмотреть критерии качества иностранцев. В идеале это должны быть игроки уровня сборных, чтобы наши футболисты могли у них чему-то научиться», – сказал комментатор.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?33658 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
