  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
56

Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)

Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».

26-летний вратарь сборной Италии и парижане не обсуждают продление контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме, но пока не делали предложений «Пари Сен-Жермен».

По данным RMC Sport, Доннарумма – приоритетный вариант для «Ман Сити» на случай ухода бразильского вратаря Эдерсона, которого ранее связывали с трансфером в «Галатасарай».

«Горожане» уже инициировали контакты с окружением Джанлуиджи. Главному тренеру клуба АПЛ Пепу Гвардиоле нравится игра Доннаруммы.

Напомним, этим летом «Сити» за 27 миллионов фунтов купил у «Бернли» своего воспитанника вратаря Джеймса Траффорда.

Доннарумма – мимо Суперкубка УЕФА, так решил «ПСЖ». Конфликт

Доннарумма может уйти из «ПСЖ». Не поверите, дело – в деньгах

Кто выиграет Суперкубок Европы?1092 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoДжанлуиджи Доннарумма
возможные трансферы
logoЭдерсон
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доннарумма – мимо Суперкубка УЕФА, так решил «ПСЖ». Конфликт
9056 минут назад
Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)
36сегодня, 11:22
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке
43сегодня, 10:44
Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
76вчера, 20:41
Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы «МЮ», опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня – демонстрация серьезных намерений»
9вчера, 19:55
Главные новости
«Акрон» – ЦСКА. 1:1 – Мусаев ответил на гол Бакаева, серия пенальти. Онлайн-трансляция
319 минут назадLive
«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»
3013 минут назад
Экс-игрока «Твенте» и «Уигана» Рона Стама приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в контрабанде 724 кг кокаина и хранение веселящего газа
1630 минут назад
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
5145 минут назад
«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
26сегодня, 14:20
Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»
51сегодня, 14:18
Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль». «Ньюкасл» может отпустить шведа лишь в случае подписания двух форвардов
48сегодня, 14:08
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
26сегодня, 13:31
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
196сегодня, 13:15Live
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»
226 минут назад
Сычев об ужесточении лимита: «Надо, чтобы русские играли, но вводить искусственно – медвежья услуга. У наших игроков и так есть расслабленность, что им за счет паспорта обязаны давать место»
233 минуты назад
Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России
536 минут назадФото
Фетисов о лимите: «Не уверен, что легионеры вредят развитию россиян, наши футболисты могут расти в конкурентной среде. Насчет потолка зарплат я согласен»
43 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
945 минут назад
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
546 минут назад
Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
3сегодня, 14:05
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
18сегодня, 14:02
Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
18сегодня, 13:54
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
2сегодня, 13:45Фото