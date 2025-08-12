  • Спортс
  • «Спартак» брал титулы русским костяком, «Зенит» сделал ставку на бразильцев – в этом разница. Мы пошумели в Европе, а что зенитовские бразильцы показали там?» Титов о популярности клубов
«Спартак» брал титулы русским костяком, «Зенит» сделал ставку на бразильцев – в этом разница. Мы пошумели в Европе, а что зенитовские бразильцы показали там?» Титов о популярности клубов

Егор Титов объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита».

– Для меня ответ очевиден. Я сейчас нахожусь в Казахстане, в небольшом городке Актау. С визитом. Приехал в местную футбольную академию. Здесь самый любимый клуб – красно-белый «Актау». Это клуб болельщиков «Спартака», с которыми я сразу же нашел общий язык. Мы общаемся, они мне помогают. Сомневаюсь, что в Казахстане есть даже небольшой фан-клуб «Зенита». А «Спартак» – он везде! Люди в возрасте, их дети, внуки болеют именно за «Спартак». Так что для меня все ясно.

– А победы «Зенита» в РПЛ, шесть чемпионств подряд не изменили расстановку сил в этом вопросе?

– Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница.

И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались, – сказал бывший капитан «Спартака».

