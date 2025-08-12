2 победы в 6 матчах – худший старт сезона у «Спартака» с 2021 года

«Спартак» не начинал сезон настолько неудачно с 2021 года.

Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо » Махачкала в серии пенальти в FONBET Кубке России.

Всего в этом сезоне московский клуб провел шесть игр. В них он одержал всего две победы.

С такой статистикой «Спартак » в последний раз начинал сезон в 2021 году (тоже две победы в шести играх).

16 августа красно-белым предстоит встреча с «Зенитом».