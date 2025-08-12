  • Спортс
  • 17-летний Шилов в дебютной игре за «Зенит» забил и заработал пенальти. Вингер вышел на 66-й минуте в матче Кубка России с «Рубином»
17-летний Шилов в дебютной игре за «Зенит» забил и заработал пенальти. Вингер вышел на 66-й минуте в матче Кубка России с «Рубином»

17-летний дебютант «Зенита» Вадим Шилов заработал пенальти и забил гол.

«Зенит» дома разгромил «Рубин» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Вингер дебютировал за первую команду «Зенита», выйдя на замену на 66-й минуте.

На 75-й Шилов заработал пенальти – Велдин Ходжа сбил его на углу штрафной казанцев. Матео Кассьерра реализовал 11-метровый.

На 83-й Вадим забил первый гол за клуб из Санкт-Петербурга. Педро ускорился по левому флангу, вошел в штрафную, выполнил пас вдоль ворот на Шилова, и вингер отправил мяч в пустой угол.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
