Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке

Джанлуиджи Доннарумма не сыграет в матче за Суперкубок Европы.

Вратарь не вошел в заявку «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом». В число заявленных на игру голкиперов вошли Матвей Сафонов , новичок команды Люка Шевалье , перешедший из «Лилля», и 19-летний Ренато Марин.

Ранее сообщалось, что Доннарумма точно не продлит контракт с «ПСЖ», истекающий в 2026 году, и покинет команду этим летом или через год в качестве свободного агента.

Матч за Суперкубок Европы между «ПСЖ » и «Тоттенхэмом» пройдет 13 августа на стадионе «Фриули» в Удине.