Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке
Джанлуиджи Доннарумма не сыграет в матче за Суперкубок Европы.
Вратарь не вошел в заявку «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом». В число заявленных на игру голкиперов вошли Матвей Сафонов, новичок команды Люка Шевалье, перешедший из «Лилля», и 19-летний Ренато Марин.
Ранее сообщалось, что Доннарумма точно не продлит контракт с «ПСЖ», истекающий в 2026 году, и покинет команду этим летом или через год в качестве свободного агента.
Матч за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» пройдет 13 августа на стадионе «Фриули» в Удине.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «ПСЖ»
