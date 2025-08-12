  • Спортс
  Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й
Станкович ушел из ложи «Спартака» после гола «Динамо» Махачкала с пенальти на 87-й. Красно-белые сравняли на 95-й

Тренер «Спартака» Деян Станкович ушел из ложи после пропущенного гола.

«Спартак» дома играет с «Динамо» Махачкала (1:1, серия пенальти) в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 87-й минуте форвард гостей Гамид Агаларов реализовал пенальти, назначенный за удар Пабло Солари ногой в грудь Темиркану Сундукову.

После гола «Динамо» Деян Станкович, который был дисквалифицирован на этот матч и не мог руководить командой, на эмоциях покинул ложу, в которой смотрел за ходом игры.

В технической зоне красно-белых сегодня работает помощник 46-летнего серба Ненад Сакич.

На 95-й минуте москвичи сравняли счет – забил Руслан Литвинов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
