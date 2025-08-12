«Зенит» одержал первую крупную победу в новом сезоне. Год назад их было уже 4
«Зенит» впервые в новом сезоне выиграл с разницей больше, чем в один гол.
Команда Сергея Семака разгромила «Рубин» (3:0) в FONBET Кубке России.
В пяти предыдущих играх в Кубке и Мир РПЛ петербуржцы дважды сыграли вничью, потерпели одно поражение и одержали две победы со счетом 2:1.
В первых шести матчах предыдущего сезона у «Зенита» было шесть побед, четыре из них – с разницей в 3, 4 или 5 голов.
16 августа сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком» в рамках чемпионата России.
