«Зенит» одержал первую крупную победу в новом сезоне. Год назад их было уже 4

«Зенит» впервые в новом сезоне выиграл с разницей больше, чем в один гол.

Команда Сергея Семака разгромила «Рубин » (3:0) в FONBET Кубке России.

В пяти предыдущих играх в Кубке и Мир РПЛ петербуржцы дважды сыграли вничью, потерпели одно поражение и одержали две победы со счетом 2:1.

В первых шести матчах предыдущего сезона у «Зенита » было шесть побед, четыре из них – с разницей в 3, 4 или 5 голов.

16 августа сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком» в рамках чемпионата России.