181

Исак не собирается играть за «Ньюкасл», даже если останется в клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес, форварда готовы продать за 150 млн фунтов

Александер Исак больше не хочет играть за «Ньюкасл».

По информации The Athletic, нападающий откажется играть, даже если клуб не отпустит его до закрытия трансферного окна. Исак считает завершенным этап своей карьеры в «Ньюкасле» и не намерен возвращаться в команду.

Отмечается, что Исак решил покинуть «Ньюкасл» по окончании прошедшего сезона после того, как клуб прошлым летом не предложил ему новый контракт из-за необходимости соблюдать финансовый фэйр-плей. Однако некоторые источники в клубе полагают, что форвард планировал вернуться к обсуждению ситуации по окончании сезона. За две недели до окончания сезона Исак сообщил о желании покинуть «Ньюкасл» главному тренеру команды Эдди Хау.

В настоящий момент Исак сосредоточен на том, чтобы перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы пока не делали новых предложений после того, как «Ньюкасл» в начале августа отказался продать форварда за 110 млн фунтов. Трансфер возможен в случае, если «Ливерпуль» предложит около 150 млн фунтов, а «Ньюкасл» сможет найти шведу замену.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Александер Исак
Ньюкасл
возможные трансферы
премьер-лига Англия
Ливерпуль
Эдди Хау
