Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 67 млн евро

Илья Забарный стал игроком «ПСЖ».

Французский клуб объявил о переходе защитника сборной Украины из «Борнмута ». Контракт Забарного с «ПСЖ » рассчитан на 5 лет. Трансфер обойдется парижанам в 67 млн евро с учетом бонусов.

Фото: psg.fr

В прошлом сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, сделал 1 ассист, заработал 4 желтых и 1 красную карточку. Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь .