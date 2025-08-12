Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 67 млн евро
Илья Забарный стал игроком «ПСЖ».
Французский клуб объявил о переходе защитника сборной Украины из «Борнмута». Контракт Забарного с «ПСЖ» рассчитан на 5 лет. Трансфер обойдется парижанам в 67 млн евро с учетом бонусов.
Фото: psg.fr
В прошлом сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, сделал 1 ассист, заработал 4 желтых и 1 красную карточку. Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
