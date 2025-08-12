«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»

«Реал» выступил против проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» вне Испании.

Ранее стало известно , что Ла Лига ведет переговоры о проведении в декабре матча 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона » в Майами на «Хард Рок Стэдиум ». Королевская испанская футбольная федерация одобрила эту идею и направила в УЕФА запрос.

«Реал Мадрид » заявляет своим членам, фанатам и всем болельщикам футбола о решительном несогласии с предложением провести матч 17-го тура чемпионата Испани между «Вильярреалом » и «Барселоной» за пределами Испании.

Эта идея, внедренная без предварительного информирования и консультаций с участвующими в соревновании клубами, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, регулирующий проведение турниров, состоящих из двух кругов (один матч дома, а другой на домашней арене соперника), изменяя тем самым конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество клубам, подавшим такую заявку.

Целостность и прозрачность соревнований требует, чтобы все матчи проводились в одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство соперников, ставит под угрозу легитимность результатов и создает неприемлемый прецедент, который открывает двери для исключений, основанных на интересах, выходящих за чисто спортивные рамки, с явным нарушением спортивной честности и риском фальсификации результатов соревнований.

Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что для футбольного мира наступит время до и после.

Любые изменения такого рода должны в любом случае иметь явное и единодушное согласие всех клубов, участвующих в соревнованиях, в дополнение к строгому соблюдению национальных и международных правил, регулирующих организацию официальных соревнований.

В защиту этого принципа «Мадрид» уже предпринял конкретные действия:

1. Обратился с просьбой к ФИФА , гаранту международных футбольных правил, не разрешать проведение матча без предварительного согласия всех клубов, участвующих в соревновании.

2. Обратился к УЕФА , гаранту честности европейских соревнований и соответствия нормативных требований ФИФА, с просьбой настоятельно призвать RFEF отозвать запрос или отклонить его, подтвердив установленные в 2018 году критерии, запрещающие проведение официальных матчей внутренних соревнований за пределами Испании, за исключением должным образом обоснованных исключительных обстоятельств, которые в данном случае не применяются.

3. Обратился к Высшему спортивному совету Испании с просьбой не выдавать необходимое административное разрешение без единодушного согласия всех клубов.

«Реал» подтверждает свою приверженность соблюдению национальных и международных правил, гарантирующих справедливость и надлежащее проведение официальных соревнований, и будет отстаивать их соблюдение во всех компетентных инстанциях», – говорится в заявлении «Мадрида».