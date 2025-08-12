  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»
70

«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»

«Реал» выступил против проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» вне Испании.

Ранее стало известно, что Ла Лига ведет переговоры о проведении в декабре матча 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Королевская испанская футбольная федерация одобрила эту идею и направила в УЕФА запрос.

«Реал Мадрид» заявляет своим членам, фанатам и всем болельщикам футбола о решительном несогласии с предложением провести матч 17-го тура чемпионата Испани между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании.

Эта идея, внедренная без предварительного информирования и консультаций с участвующими в соревновании клубами, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, регулирующий проведение турниров, состоящих из двух кругов (один матч дома, а другой на домашней арене соперника), изменяя тем самым конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество клубам, подавшим такую заявку.

Целостность и прозрачность соревнований требует, чтобы все матчи проводились в одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство соперников, ставит под угрозу легитимность результатов и создает неприемлемый прецедент, который открывает двери для исключений, основанных на интересах, выходящих за чисто спортивные рамки, с явным нарушением спортивной честности и риском фальсификации результатов соревнований.

Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что для футбольного мира наступит время до и после.

Любые изменения такого рода должны в любом случае иметь явное и единодушное согласие всех клубов, участвующих в соревнованиях, в дополнение к строгому соблюдению национальных и международных правил, регулирующих организацию официальных соревнований.

В защиту этого принципа «Мадрид» уже предпринял конкретные действия:

1. Обратился с просьбой к ФИФА, гаранту международных футбольных правил, не разрешать проведение матча без предварительного согласия всех клубов, участвующих в соревновании.

2. Обратился к УЕФА, гаранту честности европейских соревнований и соответствия нормативных требований ФИФА, с просьбой настоятельно призвать RFEF отозвать запрос или отклонить его, подтвердив установленные в 2018 году критерии, запрещающие проведение официальных матчей внутренних соревнований за пределами Испании, за исключением должным образом обоснованных исключительных обстоятельств, которые в данном случае не применяются.

3. Обратился к Высшему спортивному совету Испании с просьбой не выдавать необходимое административное разрешение без единодушного согласия всех клубов.

«Реал» подтверждает свою приверженность соблюдению национальных и международных правил, гарантирующих справедливость и надлежащее проведение официальных соревнований, и будет отстаивать их соблюдение во всех компетентных инстанциях», – говорится в заявлении «Мадрида».

Кто выиграет Суперкубок Европы?1303 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
logoБарселона
logoВильярреал
logoЛа Лига
календарь
logoМЛС
Федерация футбола Испании
Хард Рок Стэдиум
logoРеал Мадрид
бизнес
logoУЕФА
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)
32вчера, 19:26
RFEF направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря
25вчера, 14:20
Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Барселоны» и «Вильярреала» в декабре (The Athletic)
1810 августа, 22:06
Главные новости
«Ман Сити» отдал Грилиша в аренду «Эвертону»
1111 минут назадФото
«Ливерпуль» обсуждает с «Кристал Пэлас» трансфер Гехи за 30+5 млн фунтов и интересуется Леони из «Пармы»
1214 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» принимает «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» одолел ЦСКА
24916 минут назадLive
У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих в игровое время при Челестини. «Акрону» проиграли по пенальти
221 минуту назад
ЦСКА проиграл «Акрону» по пенальти в Кубке России
6624 минуты назад
Экс-игрока «Твенте» и «Уигана» Рона Стама приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в контрабанде 724 кг кокаина и хранение веселящего газа
2455 минут назад
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
61сегодня, 14:36
«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
32сегодня, 14:20
Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»
61сегодня, 14:18
Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль». «Ньюкасл» может отпустить шведа лишь в случае подписания двух форвардов
62сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» – «Рубин» – 0:0, онлайн-трансляция. Глушенков, Кассьерра, Гонду и Кабутов играют
614 минут назадLive
«Сандерленд» за 10,4+1 млн фунтов купил защитника «Хетафе» Альдерете
20 минут назадФото
Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»
551 минуту назад
Сычев об ужесточении лимита: «Надо, чтобы русские играли, но вводить искусственно – медвежья услуга. У наших игроков и так есть расслабленность, что им за счет паспорта обязаны давать место»
358 минут назад
Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России
8сегодня, 14:45Фото
Фетисов о лимите: «Не уверен, что легионеры вредят развитию россиян, наши футболисты могут расти в конкурентной среде. Насчет потолка зарплат я согласен»
1сегодня, 14:38
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
9сегодня, 14:35
Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
4сегодня, 14:05
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
18сегодня, 14:02
Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
18сегодня, 13:54