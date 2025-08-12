Судья отменил гол Даку «Зениту» из-за игры рукой Тесленко по ходу атаки. Чебан изучил повтор после подсказки ВАР

Судья отменил гол «Рубина» в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Зенит » принимает «Рубин » в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

На 61-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку принял передачу перед штрафной, вошел с мячом в нее, подработал себе под левую ногу и плотно пробил в дальний верхний угол.

Судья Сергей Чебан засчитал взятие ворот, но после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и отменил гол. Арбитр объявил, что Егор Тесленко подыграл себе рукой по ходу атаки.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

