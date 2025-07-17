«Мерседес» рассматривает аренду Антонелли в «Альпин» в случае прихода Ферстаппена (GdS)

Антонелли рискует временно покинуть «Мерседес» из-за Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен в случае перехода в «Мерседес» в 2026 году может стать напарником Джорджа Расселла , а не Андреа Кими Антонелли , как считалось ранее.

По информации La Gazzetta dello Sport, команда готовится найти Антонелли «временный дом» – «Альпин». Французский коллектив со следующего года отказывается от собственных двигателей и переходит на моторы «Мерседеса».

Ранее стало известно, что «Альпин» обсуждает приглашение резервного пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса уже по ходу сезона-2025 – интерес со стороны исполнительного советника Флавио Бриаторе подтверждал сам финн. В то же время Боттас близок к соглашению с «Кадиллаком» на 2026 год.

Президент «Мерседеса» Каллениус согласился на подписание Ферстаппена (GdS)

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?