Пиняев интересен «Зениту» и ЦСКА. Хавбек «Локомотива» хочет играть в Европе, у него есть варианты во Франции и Испании (Иван Карпов)
Сергей Пиняев не планирует переходить в другой клуб Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что в подписании 20-летнего полузащитника заинтересован ЦСКА, предложивший «Локомотиву» 7-8 млн евро.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в Пиняеве, помимо ЦСКА, заинтересован и «Зенит», но футболист настроен лишь на переход в европейские клубы. Кроме того, «Локомотив» не хочет продавать своего игрока в другую российскую команду.
Отмечается, что у Пиняева есть варианты продолжения карьеры во Франции и Испании, и полузащитник ждет предложений оттуда.
В минувшем сезоне Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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