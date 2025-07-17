Пиняев интересен «Зениту» и ЦСКА. Хавбек «Локомотива» хочет играть в Европе, у него есть варианты во Франции и Испании (Иван Карпов)

Сергей Пиняев не планирует переходить в другой клуб Мир РПЛ.

Ранее сообщалось , что в подписании 20-летнего полузащитника заинтересован ЦСКА , предложивший «Локомотиву » 7-8 млн евро.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в Пиняеве , помимо ЦСКА, заинтересован и «Зенит », но футболист настроен лишь на переход в европейские клубы. Кроме того, «Локомотив» не хочет продавать своего игрока в другую российскую команду.

Отмечается, что у Пиняева есть варианты продолжения карьеры во Франции и Испании , и полузащитник ждет предложений оттуда.

В минувшем сезоне Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь .