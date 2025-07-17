«Локомотив» о Пиняеве: «Не рассматриваем продажу. ЦСКА обращался, мы направили официальный отказ»

«Локомотив» заявил, что не намерен продавать Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по трансферу 20-летнего вингера.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева .

В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение.

В настоящее время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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