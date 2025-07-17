«Локомотив» о Пиняеве: «Не рассматриваем продажу. ЦСКА обращался, мы направили официальный отказ»
«Локомотив» заявил, что не намерен продавать Сергея Пиняева.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по трансферу 20-летнего вингера.
«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева.
В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение.
В настоящее время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.
Пиняев интересен «Зениту» и ЦСКА. Хавбек «Локомотива» хочет играть в Европе, у него есть варианты во Франции и Испании (Иван Карпов)
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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