«Ман Сити» купил Нюпана у «Русенборга» за рекордные для лиги Норвегии 12,5 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет
«Манчестер Сити» подписал Сверре Нюпана.
Английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Русенборга». Стороны заключили контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «горожане» заплатят за 18-летнего игрока 12,5 миллиона фунтов. Это самая дорогая продажа в истории чемпионата Норвегии.
В составе «Русенборга» Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.mancity.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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