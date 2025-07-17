«Ман Сити» купил Нюпана у «Русенборга» за рекордные для лиги Норвегии 12,5 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет

«Манчестер Сити» подписал Сверре Нюпана.

Английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Русенборга». Стороны заключили контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось , что «горожане» заплатят за 18-летнего игрока 12,5 миллиона фунтов. Это самая дорогая продажа в истории чемпионата Норвегии.

В составе «Русенборга » Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.mancity.com/