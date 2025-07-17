Гончаренко о расширении РПЛ: «Не может быть 16 клубов в 150-миллионной стране. Сколько выездов у московских команд? 10. Это что? Первенство Москвы?»

Виктор Гончаренко предложил задуматься о расширении РПЛ.

На данный момент в лиге выступают 16 клубов.

«Сейчас Шамиль Газизов воплощает идею расширения лиги. Просто вопрос: мы знаем еще примеры 16 клубов в чемпионатах?

Все ведущие страны играют чемпионат в 18-20 клубов. А Россия – очень большая страна. 18 клубов – то, к чему надо стремиться. Надо думать о расширении.

Не может быть в 150-миллионной стране 16 клубов. Во-вторых, нигде нет такой ситуации, чтобы 25% клубов боролись за выживание – я беру две команды на вылет и две в стыки. Половину чемпионата команды боятся свалиться или остаться внизу.

Очень простой вопрос: как формировать бюджет? Как строить трансферную политику? Ничего стабильного быть не может.

Если вылетаешь из РПЛ, ты должен убрать восемь или девять человек и взять еще столько же. У команд внизу проблем воз и маленькая тележка.

Не надо забывать, что, помимо Москвы, есть еще много городов-миллионников.

Сколько у московских команд выездов суммарно? Мы не берем Садовое кольцо. 10 выездов. Это что? Первенство Москвы?

Я сомневаюсь, что из Москвы кто-то когда-то оценивал ситуацию под таким углом», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Виктор Гончаренко .