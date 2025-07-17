ЦСКА предложил «Локомотиву» 7-8 млн евро за Пиняева. Железнодорожники считают, что вингер стоит намного дороже, и не намерены продавать его

ЦСКА хочет подписать Сергея Пиняева.

Армейцы сделали предложение «Локомотиву » по 20-летнему полузащитнику в размере 7 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Однако отмечается, что шансов на осуществление сделки почти нет. Железнодорожники оценивают вингера сильно дороже и в принципе не намерены продавать футболиста.

По данным телеграм-канала Sport Baza, ЦСКА предложил за Пиняева 8 млн и «очень настойчив» в отношении сделки. Утверждается, что трансфер рассматривается в том числе в связи с возможным уходом Аббосбека Файзуллаева .

В минувшем сезоне Пиняев провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.