«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта»
Медиафутбольный клуб пригласил популярных артистов и блогеров для участия в FONBET Кубке России.
На поле могут выйти блогеры Парадеевич, Эксайл, Дмитрий Ликс, Андрей Глазунов, комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Роман Косицын, рэпер The Limba и другие.
«Каждый из них полноценно станет профессиональным футболистом, который не только был в заявке, но и появился на поле», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.
Он добавил, что большая группа футболистов «Амкала» не сможет сыграть, так как команда в отпуске до 7 августа.
Ранее стало известно, что «Амкал» может отказаться от участия в Кубке России из-за проблем с финансированием.
Тем не менее клуб нашел нового партнера: им стал Majestic – проект по GTA RP стримера Влада Куертова.
«Амкал» сыграет против «Кванта» в первом раунде Пути Регионов Кубка России в период с 5 по 7 августа.