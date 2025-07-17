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«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта»

«Амкал» планирует сыграть медийным составом против «Кванта» в Кубке России.

Медиафутбольный клуб пригласил популярных артистов и блогеров для участия в FONBET Кубке России.

На поле могут выйти блогеры Парадеевич, Эксайл, Дмитрий Ликс, Андрей Глазунов, комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Роман Косицын, рэпер The Limba и другие.

«Каждый из них полноценно станет профессиональным футболистом, который не только был в заявке, но и появился на поле», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Он добавил, что большая группа футболистов «Амкала» не сможет сыграть, так как команда в отпуске до 7 августа.

Ранее стало известно, что «Амкал» может отказаться от участия в Кубке России из-за проблем с финансированием. 

Тем не менее клуб нашел нового партнера: им стал Majestic – проект по GTA RP стримера Влада Куертова.

«Амкал» сыграет против «Кванта» в первом раунде Пути Регионов Кубка России в период с 5 по 7 августа.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Амкала»
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoКвант
logoFONBET Кубок России
logoВторая лига Б
logoРоман Косицын
logoИлья «Exile» Яцкевич
logoWinline Медиалига
logoАлександр «Paradeev1ch» Парадеев
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