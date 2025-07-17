«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта»

«Амкал» планирует сыграть медийным составом против «Кванта» в Кубке России.

Медиафутбольный клуб пригласил популярных артистов и блогеров для участия в FONBET Кубке России.

На поле могут выйти блогеры Парадеевич, Эксайл, Дмитрий Ликс, Андрей Глазунов, комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Роман Косицын, рэпер The Limba и другие.

«Каждый из них полноценно станет профессиональным футболистом, который не только был в заявке, но и появился на поле», – сказал президент «Амкала » Герман Эль Класико .

Он добавил, что большая группа футболистов «Амкала» не сможет сыграть, так как команда в отпуске до 7 августа.

Ранее стало известно, что «Амкал» может отказаться от участия в Кубке России из-за проблем с финансированием.

Тем не менее клуб нашел нового партнера: им стал Majestic – проект по GTA RP стримера Влада Куертова.

«Амкал» сыграет против «Кванта » в первом раунде Пути Регионов Кубка России в период с 5 по 7 августа.