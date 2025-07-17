«Реал» отчитался о рекордной выручке в 1,185 млрд евро за финансовый год. Чистая прибыль клуба – 24,3 млн евро, собственный капитал вырос до 598 млн
«Реал» подвел итоги финансового года.
Выручка мадридского клуба без учета трансферов по итогам финансового года-2024/25 достигла рекордного значения в 1,185 миллиарда евро – это на 10% больше, чем годом ранее.
Чистая прибыль составила 24,3 миллиона евро – на 56% больше, чем в прошлом году. Показатель EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составил рекордные для клуба 242,9 млн евро.
Собственный капитал мадридцев вырос до 598 миллионов евро. Коэффициент долг/собственный капитал составил 0, что «отражает максимальную платежеспособность и абсолютную финансовую автономию».
Чистый долг клуба, без учета займов на реконструкцию стадиона, оценивается в 12 миллионов евро. Непогашенный остаток по кредитам составляет 1,132 миллиарда евро.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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