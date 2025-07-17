Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, «6+5» – оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»
Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.
– Как вы относитесь к текущему лимиту на легионеров?
– Мое личное мнение может не совпадать с мнением футбольных специалистов.
Но в волейболе, например, давно определен лимит – не более двух иностранцев. Сборная России конкурентоспособна, чемпионат интересный. Для усиления отдельных позиций в волейболе могут быть приглашены иностранцы, но их мало. Рынок на россиян не перегрет.
Футбол пошел по иному пути. Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке.
Мне кажется, что лимит надо ужесточать.
Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» – на мой взгляд, это оптимально, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.