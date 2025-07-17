На новой базе «МЮ» будет парикмахерская – такого нет ни в одном клубе Англии. Также появятся зона отдыха, «первоклассная столовая и самое современное оборудование»
«Манчестер Юнайтед» завершает реконструкцию тренировочной базы в Кэррингтоне, которая обошлась клубу в 50 млн фунтов. Открытие запланировано в следующем месяце – по возвращении команды с предсезонного турне по США.
По информации The Times, на первом этаже обновленного комплекса, доступ к которому имеют только игроки основного состава и обслуживающий персонал, будет размещено самое современное оборудование для тренировок. На втором этаже будет рекреационная зона для отдыха футболистов, а также специально оборудованная парикмахерская.
Предполагается, что это первая в Великобритании тренировочная база с отдельным помещением для стрижки. Пока неизвестно, наймет ли клуб штатного парикмахера или разрешит игрокам приглашать своих.
Отмечается, что идея включения парикмахерской, первоклассной столовой и других зон отдыха заключается в том, чтобы мотивировать игроков дольше оставаться на базе, а не сразу уезжать домой после тренировок.