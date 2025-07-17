  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • 87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ
91

87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ

87% граждан России считают несправедливым отстранение российских спортсменов.

Об этом рассказал директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Россияне очень болезненно относятся к той политике, которая сегодня проводится западным сообществом в отношении российского спорта. 87% заявили нам о том, что политика по отношению к российским спортсменам несправедлива.

В частности, в контексте их отстранения от международных мероприятий, когда нам не дают возможность заявлять о себе. Это в нашем обществе вызывает негатив.

Любые подобные решения всегда становятся резонансными, и мы это видим по повестке. Эти решения всегда вызывают яркую эмоциональную реакцию. В обществе сложилось отчетливое понимание, что сама терминология «спорт вне политики» не работает, это не соблюдается. Спорт действительно стал элементом политики.

Сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных соревнованиях, в том числе, конечно же, Олимпийских играх, он составляет 95%. Это консолидирующая позиция, то есть абсолютное большинство считает, что россияне должны участвовать», – отметил Мамонов.

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Политика
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Гагарин, Суворов, Ахматова. Какой вид спорта их объединяет?
17 июля, 13:00Спецпроект
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
7 июля, 13:00Реклама
Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»
266 июля, 15:14
Во время соревнований в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров
6 июля, 14:26
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess &amp; Jazz
3 июля, 13:00Реклама
«Ручки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Путин дал рекомендации, как правильно качать пресс
8630 июня, 15:29
Спортс’’ представит исследование спортивной аудитории на конференции AdIndex City 2025
324 июня, 09:00Фото
Лучшие моменты матча «Локомотива» и «Стрелы-Ак Барс»: проходы Потиханова и Карзанова и другие попытки
6 июня, 17:18Видео
Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Чуда не произошло. Все идет к тому, что российских участников на этих Играх будет очень мало, несколько человек»
122 июня, 20:36
Министр спорта Сербии: «Потихоньку все федерации и МОК рассматривают возможность снятия санкций с России»
192 июня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя
1211 июля, 14:00
«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий
9 июля, 14:35
Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025
8 июля, 10:40Фото
С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»
7 июля, 12:15Фото
Коди Роудс сыграет Гайла в фильме по Street Fighter
4 июля, 18:40Кино
29 мая в Москве прошла церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025
130 мая, 10:22Фото
Михаил Дегтярев: «В 2025 году в бюджетах 66 регионов предусмотрены средства на повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов»
128 мая, 20:53
Российская команда победила на фестивале средневекового боя в Италии
215 мая, 16:01Фото
В Москве во второй раз пройдет международный день медитации
8 мая, 16:43Фото
Названы лауреаты VIII Премии СБК
22 апреля, 11:35Фото