87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ

87% граждан России считают несправедливым отстранение российских спортсменов.

Об этом рассказал директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Россияне очень болезненно относятся к той политике, которая сегодня проводится западным сообществом в отношении российского спорта. 87% заявили нам о том, что политика по отношению к российским спортсменам несправедлива.

В частности, в контексте их отстранения от международных мероприятий, когда нам не дают возможность заявлять о себе. Это в нашем обществе вызывает негатив.

Любые подобные решения всегда становятся резонансными, и мы это видим по повестке. Эти решения всегда вызывают яркую эмоциональную реакцию. В обществе сложилось отчетливое понимание, что сама терминология «спорт вне политики» не работает, это не соблюдается. Спорт действительно стал элементом политики.

Сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных соревнованиях, в том числе, конечно же, Олимпийских играх, он составляет 95%. Это консолидирующая позиция, то есть абсолютное большинство считает, что россияне должны участвовать», – отметил Мамонов.

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?