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Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года». Он обошел Дюрэнта, Кейтлин Кларк и тренера из баскетбольной NCAA

Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года».

Церемония награждения ежегодно проводится ESPN с 1993 года. В ее рамках отмечаются индивидуальные и командные спортивные достижения.

Форвард «Вашингтона» взял приз за рекорд года. 6 апреля 2025 года он превзошел Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

На премию также претендовал баскетболист Кевин Дюрэнт, побивший рекорд результативности в составе сборной США на Олимпиаде-2024.

Также Овечкин обошел Кейтлин Кларк из женской НБА, побившую рекорды лиги по ассистам за один матч и за сезон.

Последним кандидатом был тренер женской команды университета Коннектикута Джино Оремма, установивший новое достижение по числу побед в NCAA – 1217 матчей.

Овечкин стал первым в истории хоккеистом, получившим награду ESPY в этой номинации.

Овечкин о сравнениях с Джорданом: «Небо и земля, он величайший. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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