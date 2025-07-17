«Ливерпуль» и Экитике согласовали 6-летний контракт. Форвард «Айнтрахта» отказал «МЮ», «Ньюкасл» вышел из переговоров (Фабрис Хокинс)

«Ливерпуль» договорился с Юго Экитике о переходе.

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, клуб достиг соглашения с форвардом о шестилетнем контракте. Француз хочет перейти только в «Ливерпуль ».

За последние 24 часа Экитике отказал «Манчестер Юнайтед », «Ньюкасл » уже вышел из переговоров.

Переговоры между «Айнтрахтом » и «Ливерпулем» продолжаются.