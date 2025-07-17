«Ливерпуль» и Экитике согласовали 6-летний контракт. Форвард «Айнтрахта» отказал «МЮ», «Ньюкасл» вышел из переговоров (Фабрис Хокинс)
«Ливерпуль» договорился с Юго Экитике о переходе.
Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, клуб достиг соглашения с форвардом о шестилетнем контракте. Француз хочет перейти только в «Ливерпуль».
За последние 24 часа Экитике отказал «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» уже вышел из переговоров.
Переговоры между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» продолжаются.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабриса Хокинса в Х
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