«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего вратаря «Ромы» Марина. Контракт – на 5 лет

«ПСЖ» подписал 19-летнего вратаря «Ромы».

Парижский клуб объявил о переходе Ренато Марина на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2030 года.

В прошедшем сезоне Марин провел 11 матчей за молодежную команду «Ромы» и пропустил 13 голов.

Основным вратарем «ПСЖ» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Резервные голкиперы – Матвей Сафонов и Арнау Тенас.

Фото: https://www.psg.fr/