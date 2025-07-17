«ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего вратаря «Ромы» Марина. Контракт – на 5 лет
«ПСЖ» подписал 19-летнего вратаря «Ромы».
Парижский клуб объявил о переходе Ренато Марина на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2030 года.
В прошедшем сезоне Марин провел 11 матчей за молодежную команду «Ромы» и пропустил 13 голов.
Основным вратарем «ПСЖ» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Резервные голкиперы – Матвей Сафонов и Арнау Тенас.
Фото: https://www.psg.fr/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «ПСЖ»
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