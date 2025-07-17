Виктор Гончаренко: «Всем хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести»

Виктор Гончаренко высказался о ситуации в мире.

– Когда мы делали с вами интервью три года назад, вы сказали, что ваша главная мечта, чтобы ситуация в мире стала лучше, а люди перестали погибать.

– А разве она может сейчас поменяться? Всем хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок. Хочется думать, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести. Нам нужно больше позитива.

У нас прекрасные арены, хорошие условия, поэтому к нам продолжают приезжать легионеры. У меня на этот счет есть классная история. Вели как-то переговоры в «Урале » с одним игроком. Мы его очень долго уговаривали, он нам нравился. В итоге после долгих переговоров говорим: «Окей, ты хотя бы приедь, посмотри город, базу. Понравится – будешь думать». Он поехал то ли с агентом, то ли с отцом, а жена сказала: «Я с тобой не поеду, мать вообще сказала, что с тобой разговаривать не будет».

И вот он приезжает в Екатеринбург – его сразу в лучший ресторан, на набережную, где фортепиано стоит. И он идет по Екатеринбургу, звонит жене по видеосвязи: «Посмотри, какой классный город». Она ему: «Боевые действия идут. Куда ты поедешь?» Он ей: «Да ты посмотри, какая красота, какие боевые действия? Это вообще за Уралом. Если не хочешь, то и оставайся, я тебя тогда бросаю».

– Чем закончилось?

– Мы завернули трансфер в последний момент, потому что решили, что по игровым качествам он нам все-таки не подходит.

– Обидно за парня…

– Да, но история-то классная! – сказал бывший главный тренер «Урала», ЦСКА и «Пари НН».