Бериша и «Ахмат» расторгли контракт. 33-летний хавбек провел почти 200 матчей за клуб с 2017-го
Бернард Бериша покидает «Ахмат».
Грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним полузащитником по соглашению сторон.
Бериша выступал за «Ахмат» с января 2017 года и провел в клубе восемь с половиной сезонов. В 199 матчах в составе грозненцев он забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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