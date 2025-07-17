Бериша и «Ахмат» расторгли контракт. 33-летний хавбек провел почти 200 матчей за клуб с 2017-го

Бернард Бериша покидает «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним полузащитником по соглашению сторон.

Бериша выступал за «Ахмат » с января 2017 года и провел в клубе восемь с половиной сезонов. В 199 матчах в составе грозненцев он забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.