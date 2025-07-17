Захарян не поедет в японское предсезонное турне «Сосьедада» – он восстанавливается после вируса
Арсен Захарян не поедет в предсезонное турне с «Реал Сосьедад» из-за болезни.
Напомним, 14 июля российский полузащитник пропустил тренировку команды из-за вируса.
Захарян не будет включен в состав игроков, которые отправятся в тур по Японии в эту субботу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в клубе.
В «Сосьедаде» пояснили, что игрок все еще восстанавливается после вируса, поэтому не поедет с остальной группой.
Захарян занимается индивидуально после вируса. Хавбеку «Сосьедада» еще не разрешили вернуться к тренировкам с командой, несмотря на прогресс в восстановлении
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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