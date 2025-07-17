«Реал» хочет расстаться с Алабой этим летом. Защитник намерен отработать контракт, рассчитанный до 2026-го

«Реал» хотел бы расстаться с Давидом Алабой этим летом.

В конце июня стало известно, что 33-летний защитник в очередной раз получил травму . У игрока было выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги.

В минувшем сезоне из-за повреждений Алаба провел лишь семь матчей в Ла Лиге , в позапрошлом – 14.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года. Предполагается, что по нему он получает 12,5 млн евро в год.

Учитывая ситуацию, клуб рассматривает возможность расставания с австрийцем в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы, сообщает As.

Однако сам игрок, похоже, не готов покинуть клуб. Защитник хочет отработать контракт и быть в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года.

Отмечается, что решение вопроса будет зависеть от реабилитации и восстановления футболиста.

Подробную статистику Алабы можно изучить здесь .